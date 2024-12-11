Начался суд над вторгшимися в Курскую область бойцами ВСУ

Семь бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, предстали перед судом

2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении семи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавших во вторжении в Курскую область. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что военнослужащие 202-го батальона 103-й бригады теробороны ВСУ обвиняются в совершении террористического акта группой лиц, повлекшего тяжелые последствия. По ходатайству прокурора фигурантам продлен арест на шесть месяцев. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее суд заочно приговорил наемника из Новой Зеландии Джордана О`Брайена к 14 годам лишения свободы по делу о совершении теракта. Иностранец участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область.