Наемника из Новой Зеландии осудили за вторжение в Курскую область

Новозеландского наемника О`Брайена осудили на 14 лет за вторжение под Курск

Наемник из Новой Зеландии Джордан О`Брайен приговорен к 14 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Гражданин Новой Зеландии заочно признан виновным в совершении террористического акта в Курской области», — рассказали в ведомстве.

Известно, что О`Брайен был инструктором украинских подразделений, а также стал лично принимать участие в военных действиях в качестве наемника. В частности, в августе 2024 года он вместе с другими бойцами ВСУ пересек российскую границу и вторгся на территорию Курской области.

Суд избрал наемнику меру пресечения в виде заключения под стражу. О'Брайан объявлен в международный розыск.

Ранее воюющего за ВСУ наемника из США заочно осудили за терроризм в Курской области.