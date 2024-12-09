В России заочно осудят за терроризм воюющего на стороне ВСУ наемника из США

Воюющего за ВСУ наемника из США заочно осудят за терроризм в Курской области

Воюющего за ВСУ наемника из США заочно осудят за терроризм в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили Следственном комитете (СК) России.

Ему заочно предъявлено обвинение по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ.

По данным ведомства, Вертман заочно обвиняется по статьям о совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, о незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений на территории Курской области.

Следователями допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину обвиняемого. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что российский суд заочно арестовал воюющего на стороне ВСУ наемника из США за терроризм.