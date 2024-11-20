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12:21, 20 ноября 2024Силовые структуры

Российский суд заочно арестовал воюющего на стороне ВСУ наемника из США за терроризм

Воюющий за ВСУ наемник из США заочно арестован за терроризм в Курской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Российский суд заочно арестовал воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемника из США Роберта Вертмана за терроризм в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, Вертман заочно обвиняется по статьям о совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, о незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда иных преступлений на территории Курской области.

Сейчас правоохранители занимаются установлением местонахождения наемника и его соучастников.

31 октября в отношении него было возбуждено уголовное дело.

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