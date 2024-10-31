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12:45, 31 октября 2024Силовые структуры

В отношении воюющего в Курской области наемника из США возбудили уголовное дело

Возбуждено дело в отношении проникшего в Курскую область наемника ВСУ из США

Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock / Fotodom  

Главным военным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении наемника из США Роберта Вертмана, который в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) вошел на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Американец заочно обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, расправах и покушениях.

По данным следствия, Вертман вместе с отрядом солдат ВСУ в начале сентября вторглись на территорию России с целью устрашения населения, причинения максимального вреда инфраструктуре и дестабилизации деятельности органов власти. Отмечается, что американец вошел в составе подразделения, вооруженного автоматическим стрелковым, крупнокалиберным огнестрельным оружием и военной техникой.

Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.

Ранее сообщалось, что наемник из США предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ.

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      Артем Соколов
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