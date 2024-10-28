Наемник из США предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР осудят американского наемника Картера за участие в боях на стороне Украины

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 48-летнего гражданина США Чарльза Альберта Картера, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Американец заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Предварительно, в период с марта 2022 года по август 2024-го Картер прибыл на территорию Украины, где вступил в батальон «Карпатская сечь». В качестве наемника он принимал участие в боях на стороне Украины, за что получил денежные средства, эквивалентные 2,3 миллиона рублей.

Уточняется, что до марта 2022 года иностранец уже имел военный опыт и являлся инструктором НАТО. Его дело рассмотрит Верховный суд ДНР.

Ранее тот же суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули за участие в боях на стороне ВСУ.