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16:06, 25 октября 2024Силовые структуры

Наемник из Грузии заочно получил в России 14 лет колонии за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР суд дал 14 лет наемнику из Грузии Бурдули за участие в боях на стороне ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули к 14 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Бурдули признали виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Установлено, что мужчина в период с марта 2022 года по август 2024-го прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку, получил личное огнестрельное оружие, боеприпасы и специальное снаряжение, после чего принимал участие в боях против России.

За это Бурдули получил вознаграждение эквивалентом более 2,2 миллиона рублей. Известно, что мужчина имел опыт участия в боевых действиях на стороне стран НАТО.

Ранее сообщалось, что суд в ДНР дал семь лет колонии строгого режима наемнику Гиорги Киноиани.

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