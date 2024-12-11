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05:20, 11 декабря 2024Россия

В Таганроге объявили опасность атаки БПЛА

Власти Таганрога в Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Таганрога в Ростовской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Ранее система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз подчеркнул, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

До того Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа с помощью FPV-дронов. В одном из частных домовладений была пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение.

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