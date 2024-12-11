В Таганроге объявили опасность атаки БПЛА

Власти Таганрога в Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

Власти Таганрога в Ростовской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Ранее система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз подчеркнул, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

До того Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа с помощью FPV-дронов. В одном из частных домовладений была пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение.