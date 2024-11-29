Два беспилотника сбили еще в одном российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила два БПЛА в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа с помощью FPV-дронов. В одном из частных домовладений была пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение.