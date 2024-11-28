Дроны ВСУ атаковали село в российском регионе

Губернатор Гладков сообщил об атаке села Нижнее Березово-Второе дронами ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Об этом в Telgeram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что два беспилотника ударили по частному домовладению. «Пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение», — сообщил глава российского региона.

Данные о последствиях атаки ВСУ в настоящий момент уточняются, добавил Гладков.

Ранее четыре реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили на подлете к Мелитополю Запорожской области. Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, но обломки устройств нанесли незначительные повреждения инфраструктуре.