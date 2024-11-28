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01:36, 28 ноября 2024Россия

ВСУ попытались атаковать Мелитополь реактивными беспилотниками

Средства ПВО сбили четыре реактивных БПЛА на подлете к Мелитополю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Четыре украинских реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили на подлете к Мелитополю Запорожской области. Об этом сообщает администрация города в Telegram.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал, но обломки устройств нанесли незначительные повреждения инфраструктуре в районе улицы Фрунзе. В администрации добавили, что опасность атаки беспилотников сохраняется.

Дроны Вооруженных силы Украины (ВСУ) также нанесли удар по селу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что атаке двух беспилотников подвергся частный дом в населенном пункте Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа.

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