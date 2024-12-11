Последствия ракетной атаки ВСУ на Таганрог сняли на видео

В сети появились кадры горящих автомобилей после ракетной атаки ВСУ на Таганрог

В сети опубликовали кадры горящих автомобилей, которые охватил огонь после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог Ростовской области. Кадры последствий атаки публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах сначала видно зарево от пожара. После того, как автор видео подходит ближе к забору, за ним виднеются полыхающие объекты.

На кадрах, предварительно, видны горящие автомобили. Как сообщал врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате удара сгорели 14 автомобилей, повреждения также получило промышленное предприятие. Никто не пострадал.

ВСУ пытались атаковать Таганрог в ночь на среду, 11 декабря. По сообщению главы города Светланы Камбуловой, повреждения также получила котельная, из-за чего в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.

В ночь на 11 декабря также сообщалось о попытке атаки ВСУ на Брянскую область. Над регионом, по данным Минобороны, сбили 14 беспилотников. Губернатор Александр Богомаз уточнял, что в результате атаки ВСУ загорелся производственный объект.