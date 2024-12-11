Глава Таганрога раскрыла последствия ракетной атаки ВСУ

Мэр Таганрога Камбулова: при ракетной атаке ВСУ оказалась повреждена котельная

Котельная оказалась повреждена в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

«Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить повреждённую котельную», — написала она.

Мэр обратилась к жителям города с просьбой не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Камбулова подчеркнула, что таганрожцы столкнулись с серьезными вызовами, при этом добавив, что город после атаки функционирует в обычном режиме.

ВСУ пытались атаковать Таганрог ракетами ночь на среду, 11 декабря. В результате, как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, повреждения получило промышленное предприятие, где на парковке сгорело 14 автомобилей. Никто, предварительно, не пострадал. В сети также опубликовали кадры из атакованного ВСУ города.

Ночью под удар попала и Брянская область. Там начался пожар на производственном объекте, жители сообщали о звуках взрывов.