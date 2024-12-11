Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Брянской областью

В ночь на среду, 11 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 14 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Все они пытались атаковать Брянскую область, добавили в министерстве и уточнили, что речь идет о дронах самолетного типа.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

Между тем губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал, что в результате атаки ВСУ, которая произошла в ночь на среду, 11 декабря, в Брянской области загорелся производственный объект.

Помимо Брянской области, ночью под удар попала и Ростовская, хотя в сводке Минобороны о попытках атак она не числится. Губернатор Юрий Слюсарь сообщал о ракетной атаке на город, в результате чего загорелись 14 автомобилей, также оказалось повреждено промпредприятие. Никто не пострадал.