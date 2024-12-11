Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:49, 11 декабря 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Брянской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на среду, 11 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 14 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Все они пытались атаковать Брянскую область, добавили в министерстве и уточнили, что речь идет о дронах самолетного типа.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

Между тем губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал, что в результате атаки ВСУ, которая произошла в ночь на среду, 11 декабря, в Брянской области загорелся производственный объект.

Помимо Брянской области, ночью под удар попала и Ростовская, хотя в сводке Минобороны о попытках атак она не числится. Губернатор Юрий Слюсарь сообщал о ракетной атаке на город, в результате чего загорелись 14 автомобилей, также оказалось повреждено промпредприятие. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России прекратили продажи аромаингаляторов. Почему дети начали массово скупать «освежители для мозга» и «кайфовать»?

      Врач подсказал неожиданный способ снизить давление

      Верховный суд отказался рассмотреть жалобу бывшего следователя Тамбиева

      Волонтер рассказала о заполненном дронами ВСУ небе в российском приграничье

      Россиян предупредили о подорожании сладостей

      ВСУ стали минировать серую зону в ЛНР немецкими минами

      Значительная часть россиян запланировала работать в новогодние праздники

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли сотни взрывов

      На Западе назвали возможный исход потери российских баз в Сирии

      Последствия ракетной атаки ВСУ на Таганрог сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше