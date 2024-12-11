Появились подробности об использованном для удара по Таганрогу и Брянску оружии

Mash: Украина могла атаковать Таганрог и Брянск новыми ракетами-дронами «Пекло»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Таганрог и Брянск в ночь на 11 декабря новыми ракетами-дронами «Пекло». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Обломки сбитых БПЛА уже обнаружены и отправлены на экспертизу», — сообщили авторы канала. Предположительно, целями удара были нефтебаза компании «Транснефть» в Брянске и научно-технический комплекс в Таганроге.

Mash сообщил подробности об использованном для удара по Таганрогу и Брянску оружии. Как утверждается, ВСУ также могли использовать ракеты «Паляница», а также «Нептун-МД». Отмечается, что ракеты «Пекло» летают со скоростью 700 км/час на расстояние 700 километров.

Ранее ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Как предполагает Baza, это могли быть американские ракеты ATACMS.