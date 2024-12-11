ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Как предполагает Baza, это могли быть американские ракеты ATACMS.

«Таганрог, предварительно, был атакован баллистическими ракетами ATACMS», — заявили в Telegram-канале издания.

Атаку зафиксировали около 4:20 утра. Согласно предварительной информации, противник выпустил по Ростовской области сразу несколько ракет. В данный момент официальных сведений на этот счет нет.

Архивное фото Фото: Russian Defense Ministry Official Telegram Channel / AP

Для удара по России ВСУ могли использовать американские ATACMS или украинские «Паляницы»

Согласно данным Telegram-канала Shot, российский город мог быть атакован как поставленными Киеву ATACMS, так и ракетами-дронами «Паляница» украинского производства.

Известно, что дальность полета данного типа ракет достигает 750 километров, а скорость равняется примерно 900 километрам в час. При этом боевая масса снаряда составляет от 30 до 50 килограммов. Пока официальной информации о точном типе используемых противником ракет нет.

В ходе удара ВСУ по Таганрогу серьезные повреждения получила котельная. Также в 27 многоэтажных домах отключилось теплоснабжение. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки на парковке сгорели 14 машин, однако пострадавших среди мирного населения нет.

Местные жители, ставшие очевидцами вражеского удара, рассказали, что за ночь было слышно не менее 20 взрывов. В домах тряслись стены и дребезжали окна, во многих квартирах пропала горячая вода. Людям пришлось прятаться от последствий атаки в ванных комнатах.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России пообещали ответ на удар ВСУ по Таганрогу

Россия применит все возможные средства для равноценного ответа Украине на ракетную атаку Таганрога, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Как мы отвечали, так и будем отвечать. Будем уничтожать эти беспилотники [и ракеты], будем освобождать территории дальше, вести боевые действия. Мы работаем на всех направлениях, поверьте, — и политическом, и Министерство обороны успешно атакует на всех фронтах Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Депутат подчеркнул, что ударом по Ростовской области ВСУ рассчитывали произвести впечатление на западных партнеров. Он добавил, что Киев сейчас в настоящей агонии, поскольку все попытки хоть как-то привлечь внимание США и склонить на свою сторону недавно избранного президента Штатов Дональда Трампа терпят неудачу.