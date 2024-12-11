Жительница Таганрога рассказала, как с семьей пережидала ракетную атаку

Жительница Таганрога рассказала подробности о ночной ракетной атаке. С ее слов, ее дом остался без тепла и горячей воды, передает РИА Новости.

Россиянка вспомнила, что когда началась атака, они с ребенком и мужем укрылись в ванной. «Ночью были взрывы, штук 20 (...) Стены колошматило. Вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули», — отметила она.

По словам местной жительницы, в доме отключили отопление и горячую воду, которых до сих пор нет — район котельной оцеплен.

Вооруженные силы Украины атаковали Таганрог ракетами в ночь на среду, 11 декабря. По словам главы города Светланы Камбуловой, повреждения получила котельная — теплоснабжение отсутствует в 27 многоквартирных домах. В сети также появились кадры из атакованного города.