В России высказались об ответе на ракетную атаку Таганрога

Депутат Чепа заявил о политическом и военном ответе на ракетную атаку Таганрога

Россия будет использовать все возможные средства, чтобы ответить на ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Как мы отвечали, так и будем отвечать. Будем уничтожать эти беспилотники [и ракеты], будем освобождать территории дальше, вести боевые действия. Мы работаем на всех направлениях, поверьте, — и политическом, и Министерство обороны успешно атакует на всех фронтах», — сказал депутат.

По мнению парламентария, Украина пытается такими шагами произвести впечатление на западных союзников.

«Они находятся в состоянии агонии. Их действия — это попытки воздействия на своих учредителей, на своих хозяев. Мотаются и пытаются с [президентом США Дональдом] Трампом как-то. Это и попытки повлиять на лидеров НАТО, хотя у них тоже изменился подход к этому конфликту после выборов в Америке. Но специальная военная операция (СВО) продолжается», — заключил он.

ВСУ атаковали Таганрог в ночь на 11 декабря, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. «Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По информации Baza, атаковать город могли дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS.