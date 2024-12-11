Жителей Енакиево перевезли в безопасное место из-за обстрела ВСУ дальнобойным оружием. Что они рассказали об атаке?

Замглавы Енакиево заявил о добровольной эвакуации жителей из-за обстрелов ВСУ

Власти Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) объявили эвакуацию населения в одном из районов города. Жителей перевезли в безопасное место с питанием. По их словам, эвакуация проходит на добровольной основе — кого-то из местных забирали родственники.

ВСУ атаковали окраины Енакиево дальнобойным оружием

Глава ДНР Денис Пушилин вечером 10 декабря сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали окраины Енакиево дальнобойным высокоточным вооружением. Жертв в результате обстрела нет. «Для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки», — рассказал он.

Заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков сообщил РИА Новости , что эвакуация проходит на добровольной основе. Для местных жителей организовали безопасное место с питанием. Он пояснил, что такое решение было принято из-за прилета четырех снарядов ВСУ.

По данным властей, в результате обстрела в пяти домах взрывной волной повреждены окна.

Местные жители подтвердили информацию о четырех взрывах

Одна из местных жительниц Светлана рассказала, что находилась на кухне, когда начался обстрел. «Были прилеты, что-то сильное было, четыре взрыва именно, когда я сидела на кухне», — сообщила она.

По ее словам, сначала она подумала, что это работает ПВО, а затем увидела дым. Она отправила детей собирать все необходимое и уехала с ними к родственникам. Женщина добавила, что ее семья привыкла к подобным ситуациям. Светлана также сообщила, что эвакуация местных жителей была добровольной — за пожилыми людьми, проживающими в районе, приехали их родственники.