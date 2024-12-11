Раскрыты подробности эвакуации жителей Енакиево

Для эвакуированных после атаки ВСУ жителей Енакиево подготовили безопасное место

Заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков раскрыл подробности эвакуации жителей после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, объявленная в одном из районов Енакиево в ДНР эвакуация населения проходит на добровольной основе. Он отметил, что для жителей организованно безопасное место с питанием. «Все в рабочем режиме, все под контролем», — подчеркнул Деменков.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево Донецкой Народной Республики. Глава республики Денис Пушилин отметил, что объявлена эвакуация жителей из зоны удара. «Жертв удалось избежать», — добавил он.