Пушилин: ВСУ атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что объявлена эвакуация жителей из зоны удара. «Жертв удалось избежать», — добавил он.

В администрации городского округа Енакиево в беседе с ТАСС заявили, что медики, сотрудники МЧС и иные службы приведены в полную готовность.

Ранее российские военные подняли российский флаг над элеватором в Курахово ДНР. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что флаг водрузили военные из 5-й бригады 51-й армии Южной группировки российских войск.