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19:51, 10 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные подняли флаг над элеватором в Курахово

Рогов: российские военные подняли флаг над элеватором в Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Народная милиция ДНР»

Российские военные подняли российский флаг над элеватором в Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в Telegram председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, флаг водрузили военные из 5-й бригады 51-й армии Южной группировки российских войск.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово начали отступать на территорию промзоны на окраине города. По его оценке, ВСУ не смогут улучшить свое положение. Кроме того, военкор добавил, что транспортные артерии, ведущие к городу, находятся под огневым контролем ВС России.

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