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12:24, 10 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно об отступлении подразделений ВСУ в Курахово

Поддубный: подразделения ВСУ в Курахово отступают на окраину города
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово начали отступать на территорию промзоны, расположенной на окраине города. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Курахово. Сообщают, что подразделения ВСУ, не имеющие возможности сдерживать продвижение российских войск, начали отход в промзону, расположенную на западной окраине города. По большому счету, улучшить своё положение противник уже никак не сможет», — написал он.

По словам военкора, все ведущие к Курахово транспортные артерии находятся под огневым или физическим контролем Российской армии. Он подчеркнул, что без должного снабжения украинская группировка войск в городе обречена. Поддубный заявил, что единственный шанс выжить для украинских солдат — сложить оружие.

Ранее стало известно, что российским военным удалось закрепиться в центре Курахово. По словам одного из военнослужащих, они выбили бойцов ВСУ из здания школы, а также взяли ряд опорных пунктов на территории города.

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