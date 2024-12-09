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13:55, 9 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные закрепились в центре Курахово

«Иди и смотри»: российские военные закрепились в центре Курахово в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные закрепились в центре города Курахово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на слова одного из военнослужащих Вооруженных сил России.

«Штурмовые группы смогли закрепиться в центре самого Курахово», — рассказал собеседник канала. По его словам, военнослужащие Российской армии выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из здания одной из школ, а также взяли ряд опорных пунктов на территории города.

Военный подчеркнул, что российские Вооруженные силы успешно развивают наступление на данном участке фронта. По его словам, они наступают на флангах украинской группировки войск, продвигаясь как с юга, так и с севера. При этом российский военнослужащий подчеркнул, что для ВСУ ситуация в Курахово стремительно усугубляется.

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