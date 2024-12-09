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11:22, 9 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал об ухудшении положения ВСУ в Курахово

Пушилин: положение ВСУ в Курахово ухудшается, это уменьшает обстрелы Донецка
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) ухудшается, что уменьшает количество обстрелов Донецка. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация для украинских военных в районе Курахово ежедневно становится хуже. Пушилин отметил бои в ключевых населенных пунктах региона и ежедневное оставление ВСУ своих позиций.

«Сейчас мы, конечно, говорим пока аккуратно, но все же снижаются обстрелы Петровского района Донецка, и это как раз связываем напрямую с освобождением Курахово и продвижением в этом направлении наших подразделений», — отметил глава ДНР.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные контролируют большую часть многоквартирных домов в Курахово. Он рассказал, что речь идет о многоэтажках на западе города.

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