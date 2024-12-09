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08:23, 9 декабря 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о контроле российскими военными многоэтажек на западе Курахово

Рогов: ВС России контролируют большую часть многоэтажек на западе Курахово
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские военные контролируют большую часть многоквартирных домов на западе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В самом Курахово продолжаются тяжелые бои, бои идут в западной части города, в многоэтажках. Большая часть многоэтажных домов находится уже под российским контролем, но ВСУ (Вооруженные силы Украиныприм. «Ленты.ру») там хорошо окопались», — объяснил Рогов.

Ранее украинский военный заявил, что Киеву угрожает потеря пяти городов. В их числе он назвал Курахово, Покровск и Часов Яр.

8 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на трех направлениях. По его словам, успехи армии России отмечаются в районе Красного Лимана, в Часовом Яре и Торецке.

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