Глава ДНР оценил продвижение российских войск на трех направлениях

Пушилин: ВС РФ продвигаются под Красным Лиманом и Часовом Яром

Российские войска продвигаются на трех направлениях: под Красным Лиманом и Часовом Яром, а также в Торецке (российское название Дзержинск). Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Также мы видим продвижение в самом Дзержинске, ну и, конечно же, в центре внимания у нас Великая Новоселка и все, что происходит на этом направлении», — отметил он.

Пушилин добавил, что российские военные почти полностью контролируют ситуацию в некоторых местах, в частности, под огневым контролем находится трасса на Днепропетровск, в районе Нового Комара у Великой Новоселки идут серьезные бои. В Курахово северная часть населенного пункта практически полностью контролируется ВС РФ, в Часовом Яре основные бои идут в районе огнеупорного комбината.

Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике. В Минобороны сообщили, что в результате успешного наступления подразделений группировки войск «Восток» был установлен контроль над населенным пунктом Благодатное.