Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о взятии под контроль Благодатного в ДНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России в ходе брифинга.

В ведомстве сообщили, что в результате успешного наступления подразделений группировки войск «Восток» был установлен контроль над населенным пунктом Благодатное.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль Романовку в ДНР.

До этого политолог Сергей Марков рассказал о тактическом успехе армии России в зоне проведения спецоперации. По его словам, таковым стало взятие под контроль населенного пункта Старые Терны, так как это дало больше возможностей окружить город Курахово.

Кроме того, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ выбили подразделения Вооруженных сил Украины из большей части Курахово. Он отметил, что инициатива находится в руках России.