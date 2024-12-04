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08:53, 4 декабря 2024Россия

В России заявили о важном тактическом успехе в зоне СВО

Политолог Марков: Россия добилась важного тактического успеха в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взяв под контроль населенный пункт Старые Терны, Россия добилась тактического успеха в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Марков заявил, что переход поселка под российский контроль почти позволяет окружить город Курахово в Донецкой народной республике.

«После этого наступление армии России может развиваться на Покровск на север или Гуляйполе на запад. В общем важный тактический успех», — написал в блоге политолог.

Ранее боец украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов предрек потерю ВСУ города Курахово. По его словам, Российская армия продвигается в Курахово и занимает большинство доминирующих позиций.

О том, что инициатива в районе города находится в руках российских военных, заявлял и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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