В России заявили о важном тактическом успехе в зоне СВО

Политолог Марков: Россия добилась важного тактического успеха в зоне СВО

Взяв под контроль населенный пункт Старые Терны, Россия добилась тактического успеха в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Марков заявил, что переход поселка под российский контроль почти позволяет окружить город Курахово в Донецкой народной республике.

«После этого наступление армии России может развиваться на Покровск на север или Гуляйполе на запад. В общем важный тактический успех», — написал в блоге политолог.

Ранее боец украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов предрек потерю ВСУ города Курахово. По его словам, Российская армия продвигается в Курахово и занимает большинство доминирующих позиций.

О том, что инициатива в районе города находится в руках российских военных, заявлял и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.