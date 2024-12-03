Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Романовка в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Романовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что это удалось сделать подразделениям «Южной» группировки войск.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск в ДНР, уточнили в Минобороны.

Украинская сторона потеряла до 370 военнослужащих.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Новодаровка Запорожской области.