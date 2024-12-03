Минобороны: Россия взяла под контроль село Новодаровка Запорожской области

Российская армия взяла под контроль село Новодаровка Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли бойцы российской группировки войск «Восток». Военнослужащие также нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Разлив и сел Комар и Октябрь Донецкой народной республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп противника.

По данным Минобороны, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Восток» до 155 человек, танк, четыре боевые бронемашины, пять автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

О том, что российские войска выбили ВСУ из Новодаровки, 15 ноября заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Населенный пункт находится на северо-западнее взятых под контроль России сел Урожайное и Старомайорское.

3 декабря также стало известно, что российские военные, прорвав оборону ВСУ, заняли важный участок трассы Двуречная — Купянск.