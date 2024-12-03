Российские военные взяли под огневой контроль важный участок трассы в Харьковской области

Марочко: ВС России взяли под огневой контроль участок трассы около Купянска

Российские военные прорвали оборону отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под огневой контроль важный участок трассы Двуречная — Купянск. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, передовым подразделениям Вооруженных сил (ВС) России удалось прорвать оборонительную линию украинской армии северо-западнее села Масютовка в Харьковской области и занять более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, продвижение на данном участке позволило им взять под огневой контроль порядка двух километров трассы Двуречная — Купянск, которой активно пользовались бойцы ВСУ.

«На данный момент противник предпринимает попытки вернуть контроль над утерянными позициями, поскольку дорога имеет важное логистическое значение. С этой целью в районы населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное направлены дополнительные силы и средства ВФУ», — написал бывший военнослужащий.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России осталось занять пять населенных пунктов ЛНР для полного контроля над территорией региона. По его словам, за прошедший месяц российские войска значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР.