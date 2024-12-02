Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 2 декабря 2024Россия

Минобороны объявило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

Минобороны России: бойцы группировки «Восток» уничтожили танк Leopard ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Бойцы группировки «Восток» уничтожили танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, кроме этого образца западной техники российским военным удалось подбить четыре бронированные машины HMMWV и MaxxPro, а также самоходную артиллерийскую установку Caesar.

Кроме того, в Минобороны доложили, что группировка нанесла удар по 151-й механизированной бригаде ВСУ и 108-й бригаде территориальной обороны Украины.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Армия России повсеместно удерживает инициативу на поле боя в регионе. Он отметил продвижение российских военных в Курахово, в районе Великой Новоселки и на покровском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории

      Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

      Боец СВО рассказал о видении с воскресшими и ушедшими на небо «двухсотыми»

      Пациентка российской больницы вместе с таблетками получила шприц с героином

      Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

      В России прокомментировали версию о диверсии на трубопроводе «Дружба»

      На СВО нашли двойника Жириновского

      Грузинские власти уличили Запад в финансировании протестов

      Полковник объяснил значение перехода Петровки и Ильинки под контроль России

      Врач назвал способы уберечься от тихой пневмонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше