Минобороны объявило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

Минобороны России: бойцы группировки «Восток» уничтожили танк Leopard ВСУ

Бойцы группировки «Восток» уничтожили танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, кроме этого образца западной техники российским военным удалось подбить четыре бронированные машины HMMWV и MaxxPro, а также самоходную артиллерийскую установку Caesar.

Кроме того, в Минобороны доложили, что группировка нанесла удар по 151-й механизированной бригаде ВСУ и 108-й бригаде территориальной обороны Украины.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Армия России повсеместно удерживает инициативу на поле боя в регионе. Он отметил продвижение российских военных в Курахово, в районе Великой Новоселки и на покровском направлении.