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05:50, 9 декабря 2024Бывший СССР

Военный ВСУ предупредил об угрозе потери Киевом пяти городов

Военный ВСУ Фирсов предупредил об угрозе потери Киевом пяти городов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Киев может потерять пять городов в Донецкой народной республике (ДНР), об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов, его слова приводит «Страна.ua».

«На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов», — предупредил боец.

Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка. Российские войска концентрируются там для наступления на нескольких основных участках и создают серьезные трудности для обороны ВСУ, подчеркнул военный.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВСУ, дислоцированные у Надии в ЛНР, отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны российских войск и угрозы окружения.

До этого военный эксперт сообщил, что российским военным осталось выбить солдат ВСУ из пяти населенных пунктов в ЛНР для полного контроля над территорией региона. Речь идет о Новоегоровке, Надии, Петровском, Новолюбовке и Белогоровке.

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