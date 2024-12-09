Военный ВСУ Фирсов предупредил об угрозе потери Киевом пяти городов

Киев может потерять пять городов в Донецкой народной республике (ДНР), об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов, его слова приводит «Страна.ua».

«На кону у нас пять городов и возможность утраты пяти городов», — предупредил боец.

Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка. Российские войска концентрируются там для наступления на нескольких основных участках и создают серьезные трудности для обороны ВСУ, подчеркнул военный.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВСУ, дислоцированные у Надии в ЛНР, отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны российских войск и угрозы окружения.

До этого военный эксперт сообщил, что российским военным осталось выбить солдат ВСУ из пяти населенных пунктов в ЛНР для полного контроля над территорией региона. Речь идет о Новоегоровке, Надии, Петровском, Новолюбовке и Белогоровке.

