На Западе рассказали об ударах ВСУ ракетами ATACMS по России

Аналитик Меркурис: удары ВСУ по РФ ракетами ATACMS не имеют военного значения

Новый запуск Украиной ракет ATACMS по территории России не имеет военного значения. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Еще один запуск очень дорогих ракет, ничего не дающий с практической точки зрения. Постоянное желание пересечь красные линии России не помогает Украине», — отметил он.

Меркурис подчеркнул, что удары западными ракетами не имеют никакого военного значения и никакой военной логики. По его словам, единственная цель в запуске — это «вызвать у России какую-то реакцию, какой-то массированный военный ответ».

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Украина может получить большие объемы нового оружия из США: танки, снаряды, ракеты ATACMS и ракеты для систем противовоздушной обороны. Объем новой помощи, по словам военного эксперта, может достигнуть полутора миллиардов долларов, что повлияет на интенсивность боевых действий.

Также ранее стало известно, что США предпримут попытку передать большую партию оружия Украине до конца президентского срока Джо Байдена, который истекает 20 января.

