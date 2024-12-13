Украине предрекли получение нового оружия из США

Военный эксперт Дандыкин: Украина может получить больше ракет ATACMS от США

Украина может получить большие объемы нового оружия из США: танки, снаряды, ракеты ATACMS и ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Ничего необычного Украина не получит. Скорее всего, речь будет идти о больших поставках ATACMS, о 155-миллиметровых снарядах, бронетехнике, танках Bradley, в какой-то степени о беспилотниках и, разумеется, о ракетах ПВО к тем же Patriot. А вот танки Abrams передавать вряд ли станут — они не особенно хорошо себя показали, наши военные нанесли большой урон имиджу этой техники», — сказал Дандыкин.

Объем новой помощи, по словам военного эксперта, может достигнуть полутора миллиардов долларов, что повлияет на интенсивность боевых действий. Вместе с тем, он заметил, что Украина и сегодня не испытывает явных дефицитов вооружений.

«Украина говорит, что ей не хватает всего: оружия, денег. Это старая песня. Но снаряды, судя по всему, есть. Технику дают не только США, но и французы, немцы. Так что, думаю, жесткого дефицита нет. На это указывает еще и то, что военные бросают на поле боя: боеприпасы, стрелковое оружие. Это говорит о том, что всего этого достаточно много», — заметил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что США предпримут попытку передать большую партию оружия Украине до конца президентского срока Джо Байдена, который истекает 20 января. В частности, речь идет о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов, сотнях единицах бронетехники, а также о ряде других типов вооружений для Киева.