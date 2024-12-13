В США подтвердили планы передать Украине оружие до конца срока Байдена

CNN: США предпримут попытку передать много оружия Украине до конца срока Байдена

США предпримут попытку передать большую партию оружия Украине до конца президентского срока Джо Байдена, который истекает 20 января. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия на Украину в течение следующих пяти недель», — приводит телеканал слова анонимных собеседников.

В частности, они указали, что речь идет о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов, сотнях единицах бронетехники, а также ряда других типов вооружений для Киева. Авторы материала отмечают, что подобные планы контрастируют со словами избранного президента США Дональда Трампа в интервью журналу Time, где он указал на ошибочное решение Байдена разрешить удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

Ранее Конгресс США поручил разведке оценить риски прекращения военной помощи Украине и возможные последствия для Вашингтона из-за поражения Киева в конфликте. Кроме того, предполагается, что будет проведен анализ возможного запрета США Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием.