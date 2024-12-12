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12:10, 12 декабря 2024Мир

Американской разведке поручили оценить риски поражения Украины

The Hill: разведке США поручили оценить риски прекращения помощи Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Конгресс США поручил разведке оценить риски прекращения военной помощи Украине и возможные последствия для Вашингтона из-за поражения Киева в конфликте. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на источники.

«Детали отчета должны включать в себя влияние способности украинских военных защищаться (...) Законодатели также хотят, чтобы руководители разведки оценили последствия возможного поражения Украины для интересов национальной безопасности США», — приводит издание слова источников.

Кроме того, предполагается, что будет проведен анализ возможного запрета США Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием. При этом на данный момент неизвестно, кто конкретно будет составлять документ и проводить анализ — назначенцы уходящего президента США Джо Байдена или избранного американского лидера Дональда Трампа.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вопрос о предоставлении Вашингтоном 24 миллиардов долларов Киеву, которые Байден запросил у законодателей, будет решаться уже при избранном президенте США Дональде Трампе. Он добавил, что «на повестке дня также не стоит вопрос обсуждения восполнения оружейных запасов Пентагона».

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