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13:57, 20 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном уничтожении высокопоставленных сотрудников ВСУ при ударе по СБУ

Лебедев: при ударе по СБУ, возможно, погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Высокопоставленные сотрудники Вооруженных сил Украины (ВСУ), возможно, погибли при ударе по управлению Службы безопасности страны (СБУ) в Киеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

«По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов», — заявил он со ссылкой на жителей украинской столицы. Кроме того, по его данным, могли быть уничтожены три высокопоставленных чиновника из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Официально эта информация пока никак не была подтверждена. Лебедев также проинформировал, что СБУ проводит выборочные проверки на улицах Киева. Силовики останавливают автомобили, общественный транспорт, проверяют телефоны и наличие документов.

20 декабря в Киеве раздалась серия взрывов. После этого в центре столицы Украины прогремели еще два мощных взрыва. Позднее было опубликовано фото последствий удара по пункту управления СБУ. На нем показано здание с выбитыми окнами, а на территории перед ним видны поврежденные машины и обломки.

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