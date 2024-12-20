Появилось фото последствий удара по пункту управления СБУ

Shot показал фото последствий удара по пункту управления СБУ

Появилось фото последствий удара российских сил по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Его опубликовал Telegram-канал Shot.

На фотографии видно желтое здание с выбитыми окнами. Около него также можно заметить поврежденные автомобили и обломки сооружения, разлетевшиеся по парковке.

20 декабря Российская армия нанесла массированный удар по Украине. Уточнялось, что под атакой оказались центры принятия решений. В частности, несколько серий взрывов прозвучало в Киеве. Украинские власти также объявляли воздушную тревогу по всей территории страны.

Позже Минобороны РФ сообщило, что с 14 по 20 декабря российские военные нанесли 24 групповых удара по объектам энергетики, военным аэродромам и другим целям.