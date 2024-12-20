Минобороны отчиталось о групповых ударах в зоне СВО

Минобороны: российские войска за неделю нанесли 24 групповых удара в зоне СВО

Российские войска за неделю нанесли 24 групповых удара в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«С 14 по 20 декабря текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 24 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атаки пришлись на объекты энергетики, военные аэродромы, места сборки и хранения беспилотников, воинский эшелон, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что в ответ на совершенную 18 декабря атаку Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области российскими военными были поражены здания Службы безопасности Украины и конструкторского бюро «Луч».