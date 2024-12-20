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09:39, 20 декабря 2024Бывший СССР

Очевидцы сообщили о ярком зареве в Киеве после серии взрывов

ТАСС: серия взрывов в Киеве сопровождалась ярким заревом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Серия из четырех взрывов в Киеве сопровождалась ярким заревом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев в городе.

«В центре, в стороне железнодорожного вокзала, наблюдается очень яркое зарево», — передает агентство слова одного из очевидцев. Как от отметил, один мощный взрыв наблюдался на земле, за ним последовали три других.

После этого, как передает агентство, очевидцы рассказали еще о двух мощных взрывах в центре, сопровождавшихся дымом и ярким заревом.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Киеве повреждена тепломагистраль после удара. Также мэр рассказал о пожаре в Шевченковском районе города.

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