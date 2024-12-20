Стали известны последствия удара по Киеву

Кличко: в Киеве повреждена тепломагистраль после удара ВС России

В Киеве повреждена тепломагистраль после удара Вооруженных сил (ВС) России, в одном из районов города также произошел пожар. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Везде работают экстренные службы», — рассказал политик.

Кличко сообщил о последствиях удара ВС России по Киеву утром 20 декабря и рассказал о повреждении тепломагистрали в Голосеевском районе города. Также мэр рассказал о пожаре в Шевченковском районе города.

Ранее в Киеве прозвучали три серии взрывов. Взрывы прогремели 20 декабря в районе 8:00 по московскому времени.