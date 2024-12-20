В Кремле прокомментировали удар по пункту управления СБУ в Киеве

Песков об ударе по пункту управления СБУ в Киева: об этом говорил Путин

Москва не оставляет безответными удары вглубь России, как и говорил президент страны Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

20 декабря был нанесен массированный удар по Украине. Одной из целей атаки стал пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.

Вскоре после удара по зданию СБУ было опубликовано фото с места прилета. На нем видно, что повреждения получило и само здание, и припаркованные около него автомобили.

В России массированный удар по соседнему государству назвали с местью за генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, командовавшего войсками РХБЗ. 17 декабря рядом с ним взорвался электросамокат. Генерала и его адьютанта спасти не удалось.