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13:03, 20 декабря 2024Россия

В Кремле прокомментировали удар по пункту управления СБУ в Киеве

Песков об ударе по пункту управления СБУ в Киева: об этом говорил Путин
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Москва не оставляет безответными удары вглубь России, как и говорил президент страны Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

20 декабря был нанесен массированный удар по Украине. Одной из целей атаки стал пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.

Вскоре после удара по зданию СБУ было опубликовано фото с места прилета. На нем видно, что повреждения получило и само здание, и припаркованные около него автомобили.

В России массированный удар по соседнему государству назвали с местью за генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, командовавшего войсками РХБЗ. 17 декабря рядом с ним взорвался электросамокат. Генерала и его адьютанта спасти не удалось.

ЖЗЛ
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