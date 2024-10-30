Кадыров заявил об «ответке» ВСУ за атаку на университет спецназа имени Путина в Чечне. Куда ударила Россия?

Кадыров: при ударе ВС РФ по Генштабу ВСУ в Киеве уничтожено девять солдат

Россия отправила Украине «ответку» за удар по Российскому университету спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Чечне. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его данным, «ответка» прилетала в 4:00 и 5:30 утра 30 октября. ВКС России нанесли два удара беспилотниками «Герань». Главный объект, ставший целью российских военных, — украинский центр управления беспилотных систем Генштаба, который находится в Киеве. «Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес», — заявил глава Чечни.

Помимо этого, он указал, что был произведен еще один удар. В заключение Кадыров сослался на перехваченные радиопереговоры военных Украины, которые докладывали о потерях в рядах ВСУ. По его данным, из-за «мести» российских военных бойцы ВСУ потеряли девять человек, еще 17 были ранены.

Украина сообщила об атаке ВС РФ на здание Генштаба ВСУ

В Киеве подтвердили новую атаку на Генштаб ВСУ. При этом украинские чиновники указали, что взрыв произошел якобы из-за попадания обломков сбитого российского дрона.

В сети уже появились и первые снимки Генштаба после удара. На фотографии было видно многоэтажное здание с разбитой крышей. Также были запечатлены парапеты, рухнувшие при атаке.

Кадыров пообещал возмездие для ВСУ и ввел новые меры

Незадолго до «ответки» чеченский глава говорил, что возмездия за эту атаку «ждать долго не придется». Тогда же Кадыров пообещал месть, которая «и не снилась» ВСУ. По словам политика, таким образом Украина пыталась навести страх на россиян. «Но мы сделаем так, чтобы они побоялись слова РУС», — сказал он.

Также глава Чечни заявил, что из-за атаки беспилотников на РУС не удалось выжить украинским пленным. В то же время политик добавил, что жертв с российской стороны в ходе атаки нет.

Кадыров также высказался о мерах, которые надо предпринять после произошедшего. В частности, он настоял на том, чтобы чаще посылать самолеты с добровольцами на Украину — не еженедельно, а ежедневно. Более того, чеченский глава приказал своим командирам в зоне проведения специальной военной операции не брать в плен солдат ВСУ.

Рамзан Кадыров Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Чечня впервые с начала СВО подтвердила атаку дронов

Удар беспилотника по территории РУС произошел 29 октября. Кадыров не раскрыл число дронов, атаковавших регион.

На фоне налета загорелась крыша пустующего здания. В остальном повреждения оказались незначительными.

Атака беспилотника на Чечню оказалась первой с начала СВО, когда власти официально сообщили о произошедшем. При этом данные о возможной атаке дронов появлялись еще летом 2024 года, однако чеченские СМИ информацию об этом опровергали.