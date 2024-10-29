Кадыров обратился к чеченцам после атаки БПЛА

Глава Чечни Кадыров после атаки БПЛА призвал чаще посылать добровольцев на СВО

Чечне следует чаще посылать самолеты с добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) — не еженедельно, а ежедневно. С таким заявлением после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по зданию университета спецназа в районе Гудермеса выступил глава региона Рамзан Кадыров, его слова приводит ТАСС.

Кадыров объяснил важность увеличения числа добровольцев необходимостью доказать, что «с Чечней шутить нельзя».

«Я призываю настоящих мужчин, чтобы они добровольно вышли сражаться, защищая нашу землю, наше государство, наш народ (...) Чтобы каждый день у нас самолеты отправлялись на передовую», — заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что Кадыров отдал приказ чеченцам не брать бойцов Вооруженных сил Украины в плен, а сразу уничтожать их. Такое заявление он также сделал после атаки беспилотника.