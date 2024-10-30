Кадыров рассказал о направленной «ответке» за атаку по РУС имени Путина

Кадыров: ответка за удар по РУС имени Путина послана в Киев

Россия отправила на Украину «ответку» за удар по Российскому университету спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram.

30 октября было опубликовано фото поврежденного здания Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака по объекту стала местью за удар по РУС, следует из сообщения чеченского лидера.

По словам Кадырова, по Генштабу ВСУ была нанесены удары беспилотниками «Герань». Также он упомянул еще об одном ударе, который «оказался очень результативным».

В результате атаки ВСУ потеряли 9 человек, еще 17 получили ранения, подытожил глава Чечни.

Об ударе БПЛА по территории РУС Кадыров сообщил 29 октября. При этом число задействованных в атаке аппаратов политик тогда не уточнил. По его словам, в результате налета загорелась крыша пустующего здания. После атаки глава Чечни пообещал возмездие, которое «и не снилось» ВСУ.