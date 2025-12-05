Стало известно об атаке ВСУ на комплекс «Грозный-Сити» в Чечне

В Чечне беспилотники ВСУ атаковали башни комплекса «Грозный-Сити»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали комплекс «Грозный-Сити» Чечне. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

К посту прикреплено фото с поврежденной башней комплекса. На снимке видно, что взрыв затронул несколько верхних этажей. Повреждено остекление.

О взрыве в «Грозном-Сити» также сообщил Telegram-канал Белорусский силовик. Официальных сообщений о произошедшем пока нет.

Ранее аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили работу в целях безопасности. Аналогичные ограничения также введены в аэропортах Пензы, Ульяновска, Самары и Краснодара.