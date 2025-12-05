Сразу три российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения на полеты

Аэропорты трех российских городов — Владикавказа, Грозного и Магаса — приостановили работу в целях безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Как уточнил Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

На данный момент временные ограничения также введены в аэропорту Пензы, Ульяновска, Самары и Краснодара.

Ранее стало известно, что беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. Под удар попали Чертковский и Шолоховский районы, никто не пострадал.