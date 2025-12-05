Реклама

08:39, 5 декабря 2025

Появились первые кадры с последствиями взрыва в башне комплекса «Грозный-Сити»

Опубликованы фотографии с последствиями взрыва в башне комплекса «Грозный-Сити»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В сети появились первые кадры с последствиями взрыва в башне комплекса «Грозный-Сити» в Чечне. Снимки опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».

На фотографиях видно, что взрыв затронул фасад нескольких верхних этажей одной из башен. Заметна копоть, повреждено остекление. Пожар не наблюдается.

Ранее «Осторожно, новости» сообщили, что комплекс атаковали беспилотники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

До этого стало известно, что аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили работу в целях безопасности. Временные ограничения также введены в аэропортах Пензы, Ульяновска, Самары и Краснодара.

